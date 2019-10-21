Huawei Nova 5z слили в сеть

Появилась официальная информация о смартфоне Huawei Nova 5z, который так долго ждали потенциальные фанаты. Оказалось, что производитель решил порадовать своих преданных поклонников достаточно стильным корпусом с интересной компоновкой камер на тыльной панели и большим экраном на фронтальной стороне. Вырез в дисплее, конечно же, присутствует, но он выглядит не так страшно и отвратительно, как у многих других смартфонов на рынке. Также стоит отметить дисплея с диагональю 6,26 дюйма с высоким разрешением 2340 на 1080 точек. На таком смартфоне можно с удовольствием играть в игры, смотреть фильмы и сериалы, наслаждаться прочими радостями и не думать о трате денег на флагман, который стоит замена дороже данного устройства.