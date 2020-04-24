Huawei Nova 7 5G с камерой на 64 Мп

В последнее время на рынке смартфонов практически нет каких-то новых технологий, которые бы позволили производителю привлекать покупателей. Все же все любят что-то новое, крутое и невероятное, так что пользователи уже не бегут в магазин за новинкой, если там нет крутого дисплея или чего-то в таком духе. И у смартфонов Huawei Nova 7 5G и Nova 7 Pro 5G есть эта изюминка — компания поставила на тыльную сторону смартфона камеру с разрешением 64 мегапикселя. Этого с головой хватит, чтобы вы могли с радостью снимать качественные кадры, печатать свои фотографии и так далее. Правда, помимо этого преимущества у смартфона все достаточно стандартно, но если вы любите фотографировать, то стоит присмотреться именно к этой новинке. Она того стоит.