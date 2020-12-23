Huawei Nova 8 Pro оценен в 610 долларов

Компания Huawei представила смартфон Nova 8 Pro, который получил предустановленную ОС Android 10 с фирменной оболочкой EMUI 11. Смартфон характеризуется 6,72-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и частотой отклика сенсорного слоя в 300 Гц, сдвоенной фронтальной камерой на 32 Мп и 16 Мп, квадрокамерой с модулями на 64 Мп, 8 Мп (сверхширик), а также 2 Мп вспомогательными модулями, поддержкой мобильных сетей пятого поколения, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, фирменной платформой Kirin 985, 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, а также быстрой зарядкой мощностью 66 Вт.