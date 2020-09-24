Huawei Nova 8 Pro получит 120-Гц дисплей

Сетевые источники поделились подробностями о смартфонах Huawei Nova 8 и Nova 8 Pro, которые еще не были представлены официально. Итак, стандартной модели прочат производительную платформу Dimensity 820, OLED-экран с частотой обновления 90 Гц (производства Visionox или Tianma) и ценник в 485 долларов. Старшей модели приписывают наличие топового процессора Dimensity 1000+, OLED-панели с частотой обновления изображения 120 Гц от тех же Visionox или Tianma, а также ценник базовой версии в 590 долларов. Предполагается, что официальная презентация Huawei Nova 8 и Nova 8 Pro состоится до конца этого года.