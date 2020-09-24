Huawei Nova 8 Pro получит 120-Гц дисплей

Сетевые источники поделились подробностями о смартфонах Huawei Nova 8 и Nova 8 Pro, которые еще не были представлены официально. Итак, стандартной модели прочат производительную платформу Dimensity 820, OLED-экран с частотой обновления 90 Гц (производства Visionox или Tianma) и ценник в 485 долларов. Старшей модели приписывают наличие топового процессора Dimensity 1000+, OLED-панели с частотой обновления изображения 120 Гц от тех же Visionox или Tianma, а также ценник базовой версии в 590 долларов. Предполагается, что официальная презентация Huawei Nova 8 и Nova 8 Pro состоится до конца этого года.

Комментарии и отзывы Huawei Nova 8 Pro
Обзоры:
Обзор realme 6 8/128GB. Бюджетный смартфон с функционалом флагманаОбзор realme 6 8/128GB. Бюджетный смартфон с функционалом флагмана
Как пользоваться смартфоном Honor без Google сервисов, ни в чем себе не отказывая?Как пользоваться смартфоном Honor без Google сервисов, ни в чем себе не отказывая?
Обзор ZTE Blade A3 (2020) 1/32GB. Недорогой смартфонОбзор ZTE Blade A3 (2020) 1/32GB. Недорогой смартфон
Новости:
Лучший чехол для Xiaomi Redmi 9

В последнее время крупные производители смартфонов стали достаточно активно работать в направлении дизайн...
Huawei Enjoy 20 и Huawei Enjoy 20 Plus представят 3 сентября

Компания Huawei готовится представить свою линейку доступных смартфонов 5G 3 сентября. На мероприятии буд...
Samsung подтвердила существование Galaxy S20 Lite

На болгарском сайте компании Samsung обнаружилось упоминание смартфона Galaxy S20 FE, первые слухи о кото...
Обзор LEX GVG 640-1 BL. Встраиваемая газовая панель с Обзор LEX GVG 640-1 BL. Встраиваемая газовая панель с "тройной короной"
Обзор Logitech Zone Wired. Проводные наушники для удаленной работыОбзор Logitech Zone Wired. Проводные наушники для удаленной работы
Лучший принтер. Canon PIXMA MG2540SЛучший принтер. Canon PIXMA MG2540S
Обзор AOC 27P2C. Лучший монитор для ноутбука 2020Обзор AOC 27P2C. Лучший монитор для ноутбука 2020
Обзор LEXAND LRD3000. Сигнатурный комбо-видеорегистраторОбзор LEXAND LRD3000. Сигнатурный комбо-видеорегистратор
Realme X7 и Realme X7 Pro показали на пр...
Realme X7 и Realme X7 Pro показали на прВ сети появились качественные рендеры смартфонов Realme X7 и Realme X7 Pro, которые будут представлены уж...
Microsoft официально выпустит Xbox Serie...
Microsoft официально выпустит Xbox SerieКомпания Microsoft официально объявила о глобальном выпуске консоли Xbox Series X в ноябре 2020 года. Кон...
Lamborghini Sián Roadster - самый мощный...
Lamborghini Sián Roadster - самый мощныйLamborghini представила лимитированную серию гибридного гиперкара Sián Roadster с открытым верхом и леген...
Xiaomi Mi 8 Lite обновили до стабильной ...
Xiaomi Mi 8 Lite обновили до стабильной Компания Xiaomi выпустила финальную стабильную версию оболочки MIUI 12 на основе Android 10 для смартфона...
NVIDIA выпустила драйвер GeForce Game Re...
NVIDIA выпустила драйвер GeForce Game ReNVIDIA выпустила драйвер GeForce Game Ready 456.38. Новое обновление добавляет поддержку ранее объявленны...
Обзор Canyon Nightfall. Наушники с вирту...
Обзор Canyon Nightfall. Наушники с виртуТестируемые сегодня наушники Canyon Nightfall относятся к недорогому сегменту, но при этом предлагают тех...
OnePlus анонсирует OxygenOS 11 с новыми ...
OnePlus анонсирует OxygenOS 11 с новыми Компания OnePlus планирует выпустить предварительную сборку операционной системы Android 11 для разработч...
ПК-корпус AeroCool Prime получил ARGB-по...
ПК-корпус AeroCool Prime получил ARGB-поКомпания AeroCool пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Prime, которая относится к формату ...
Samsung Galaxy A42 5G готовят к релизу...
Samsung Galaxy A42 5G готовят к релизуМногие пользователи считают, что современные смартфоны получают поддержку сотовых сетей пятого поколения ...
Xiaomi Mi 10T будет стоить 500 евро? ...
Xiaomi Mi 10T будет стоить 500 евро? Немецкие источники поделились подробностями о ценах на смартфоны Xiaomi Mi 10T, которые еще не были предс...
Samsung работает над облегченной версии ...
Samsung работает над облегченной версии Если верить слухам, компания Samsung работает над выпуском облегченной версии своего топового складного с...
Обзор COUGAR IMMERSA PRO PRIX. Лучшие иг...
Обзор COUGAR IMMERSA PRO PRIX. Лучшие игНе так давно компания Cougar провела обновление линейки игровых гарнитур, выпустив COUGAR IMMERSA PRO PRI...
Обзор LEX EDM 070 BL. Встраиваемый духовой шкаф с механическим управлениемОбзор LEX EDM 070 BL. Встраиваемый духовой шкаф с механическим управлением
Обзор HARPER PB-20008. Внешний аккумулятор с быстрой зарядкойОбзор HARPER PB-20008. Внешний аккумулятор с быстрой зарядкой
Обзор Blendmaxx Pro. Портативный блендер для смузи и коктейлейОбзор Blendmaxx Pro. Портативный блендер для смузи и коктейлей
Обзор CARCAM HYBRID 2s Signature. Комбо-видеорегистратор с двухканальной съемкойОбзор CARCAM HYBRID 2s Signature. Комбо-видеорегистратор с двухканальной съемкой
Обзор Canyon Nightfall. Наушники с виртуальным 7.1 звукомОбзор Canyon Nightfall. Наушники с виртуальным 7.1 звуком
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor