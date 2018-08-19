Huawei P20 Pro и его отличные характеристики

Компания Huawei выпустила новинку с хорошими характеристиками. Лучшим смартфоном был признан Huawei P20 Pro, который отметили за инновационный тройной модуль камеры, созданный в сотрудничестве с Leica, и высокое техническое и визуальное оснащение. Удостоился награды еще один флагман этого производителя, но выпускаемый под брендом Honor – Honor 10 стал лучшим смартфоном для жизни (Lifestyle smartphone). «Народным» девайсом (Consumer smartphone) признан Nokia 7 Plus, а лучшим выбором EISA считает NOA Element N10. О стоимости смартфона пока неизвестно.