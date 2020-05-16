Huawei P40 Lite 5G стоит всего 450 долларов

Можно смело заявить, что смартфон Huawei P40 Lite 5G является самым доступным решением с поддержкой 5G на современном рынке, так как этот гаджет продают всего за 400 евро в Европе, то есть у нас смартфон отправится в продажу за 450 долларов. Это цена скорее доступного смартфона от именитого бренда или же продукта среднего класса. Конечно, помимо поддержки сотовых сетей пятого поколения у этого гаджета есть еще достаточно много привлекательных деталей вроде камеры отличной, качественного дисплея, производительной начинки и так далее. За эти деньги смартфон действительно является одним из наиболее интересных решений на рынке, хотя нельзя точно сказать, сколько гаджет будет стоит у нас в России в рублях. Ждем официального релиза.

Комментарии и отзывы Huawei P40 Lite 5G
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