Huawei P50 показали на первых рендерах

Вчера известный поставщик секретной информации с ником Onleaks представил рендеры смартфона Huawei P50 Pro, а уже сегодня он вернулся с рендерами и спецификациями будущего флагмана Huawei P50. На рендерах показано аналогичное расположение камеры в форме вытянутого овала с двумя отверстиями для датчиков изображения, так что камер у будущего смартфона будет всего две на тыльной панели. Однако у устройства плоский дисплей, а не изогнутый, как у Huawei P50 Pro. Как и Pro, Huawei P50 имеет заднюю стеклянную панель и металлическую рамку. При этом пользователь пока что не может получить детальную информацию о характеристиках смартфона, так как компания еще даже не анонсировала гаджет, все детали будут после полноценной презентации.