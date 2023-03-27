Huawei P60 получил SoC Snapdragon 8 Gen 1

Во время презентации смартфонов P60, P60 Pro и P60 Art компания Huawei не объявила, на какой аппаратной платформе основаны эти новинки. Сегодня стало известно, что младшая модель получила однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1.

Напомним, что смартфон также оснащается изогнутым 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2700:1200 пикселей, частотой обновления 120 Гц и частотой регулировки ШИМ 1440 Гц, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 48 Мп (датчик с раскладкой пикселей RYYB, объективом с диафрагмой F/1,4-4,0 и системой оптической стабилизации), 13 Мп (сверхширик) и 12 Мп (телеобъектив с диафрагмой F/2,1), батареей ёмкостью 4815 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 88 Вт и 50 Вт соответственно, предустановленной ОС HarmonyOS 3.1 и поддержкой двусторонней спутниковой связи.