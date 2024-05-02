Huawei Pura 70 Pro разобрали до винтика

Сегодня компания Huawei выпустила смартфоны серии Pura 70 на глобальные рынки, благодаря чему появились детальные разборы смартфонов от различного рода специалистов. Например, достаточно популярный канал на YouTube WekiHome провёл разборку смартфона Pura 70 Pro, а ранее этот же канал занялся разборкой топового смартфона в серии Pura 70 Ultra. И текущая публикация автора показала, что у этих смартфонов очень похожая внутренняя архитектура с крайне незначительными различиями. Одним из значительных изменений, которые Huawei внесла в модель Pro, является позиция основной камеры и телеобъектива. Это изменение было реализовано по той причине, что для сенсора основной камеру не требуется так много места. При этом модуль NFC, катушка беспроводной зарядки и теплорассеивающая плёнка у моделей практически идентичны.

Что касается сенсоров, Pura 70 Pro может похвастаться датчиком OmniVision 50H на 50 Мп, который имеет физический размер в 1/1,3 дюйма. Он оснащён специальным выдвижным объективом с диафрагмой от f/1,4 до f/4,0. Кроме того, материнская плата Pura 70 Pro выполнена в формате двух слоём компонентной базы и она практически идентична Ultra. При этом модель Pura 70 Pro имеет заднюю панель из стекла вместо искусственной кожи, что приводит к незначительно снижению веса. И, конечно, смартфоны отличаются друг от друга своей стоимостью, но в целом если посмотреть на сборку и отдельные компоненты, то новинки очень похожи между собой. Что вполне понятно.