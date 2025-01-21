Huawei Pura 70 Ultra выйдет в двух новых версиях

Компания Huawei объявила о выпуске двух новых версий флагманского смартфона Pura 70 Ultra, которые получили черную и красную расцветки. Задняя панель новинок выполнена из текстурированной эко-кожи. Цена новых версий на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 1030 долларов.

Напомним, что Huawei Pura 70 Ultra оснащается 6,8-дюймовым экраном LTPO OLED с разрешением 2844:1260 пикселей, адаптивной кадровой частотой до 120 Гц и пиковой яркостью 2500 нит, фирменным процессором Kirin 9010, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (дюймовый датчик и выдвижной объектив с переменной диафрагмой f/1,6–4,0), 40 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископический телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом), селфи-камерой разрешением 13 Мп, батареей ёмкостью 5200 мАч, поддержкой проводной, беспроводной и обратной (проводной и беспроводной) зарядок мощностью 100 Вт, 80 Вт, 18 Вт и 20 Вт соответственно, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68 и предустановленной ОС HarmonyOS 4.2.