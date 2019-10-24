Huawei VR Glass будет доступен в декабре

Huawei официально выпустила долгожданный продукт Huawei VR Glass очки виртуальной реальности. Huawei VR Glass имеет толщину объектива 26,6 мм. Он весит около 166 грамм.

Компания заявляет, что у нее будет доступ к 30000 часам видео VR, а также три основные платформы прямой трансляции VR и более 100 игр виртуальной реальности.

Устройство очень эргономичное, используется материал из протеиновой кожы, она очень мягкая и комфортная. Имеется два динамика с объемным звучанием. К устройству можно подключить Bluetooth наушники.