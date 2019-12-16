Huawei VR Glass отправился в релиз

В последнее время многие производители электроники стали выпускать свои собственные очки виртуальной реальности, так как это весьма неплохой способ привлечь новую аудиторию и заработать денег на продаже устройств. К примеру, сегодня официально анонсировали шлем Huawei VR Glass, который обладает достаточно неплохим набором характеристик. Конечно, стоит понимать, что привлекательность шлема складывается не только из его параметров производительности, но и из поддерживаемого софта. Будем ждать больше информации по этому вопросу и тогда обязательно расскажем вам обо всех подробностях. Пока что говорить о потенциальных преимуществах данного продукта рано, ведь мы не знаем, какие приложения и игры будет поддерживать Huawei VR Glass.