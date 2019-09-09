Huawei готов запустить модернизированные часы Watch GT 2 19 сентября после запуска Watch GT с «сверхвысокой» батареей. Умные часы будут оснащены недавно анонсированным чипом для носимых устройств - Kirin A1.

Huawei Watch GT 2 получит батарею емкостью 445 мАч.

Устройство будет иметь функцию долгосрочного развития (LTE) для подключения, а также GPS и датчики сердечного ритма для мониторинга деятельности.

Huawei Watch GT был впервые анонсирован в октябре 2018 года вместе со смартфоном Mate 20 Pro.

Часы GT объединяют функциональные характеристики в компактном корпусе толщиной 10,6 мм и оснащены 1,39-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением 454х454 дюйма.