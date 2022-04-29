Huawei анонсировала новый планшет MatePad SE

Наряду с Mate Xs 2 компания Huawei анонсировала новый бюджетный планшет под названием MatePad SE. Планшет оснащен 10,1-дюймовым ЖК-дисплеем IPS с разрешением 1920 x 1200 пикселей и чипсетом Huawei Kirin 710A. Вы получаете 2-мегапиксельную селфи-камеру и 5-мегапиксельную заднюю камеру. HarmonyOS 2 покрывает программную сторону, а аккумулятор имеет емкость 5100 мАч и поддерживает зарядку 10 Вт.

Huawei MatePad SE выпускается в одном темно-синем цвете и продается по цене 1500 юаней (226 долларов США) в версии с 4/128 ГБ Wi-Fi и 1699 юаней (257 долларов США) за LTE модель.
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