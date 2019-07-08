Huawei готовит Honor Band 5

В последнее время производители спортивных браслетов стали активно смотреть в сторону новых функций, которые могут помочь привлечь аудиторию к новинкам. Дело в том, что рынок фитнес-браслетов сейчас не может похвастаться теми невероятными результатами, которые были еще несколько лет назад. Пользователи, которые хотели себе такое устройство, уже купили себе продукт и пользуются им несколько лет. А компания, которая выпускает такие устройства, длительное время сидит без покупателей. Чтобы их привлечь, например, компания Huawei решила выпустить браслет Honor Band 5, который отслеживает насыщение крови кислородом. Функция классная и кому-то поможет следить за состоянием своего организма, что и должен делать фитнес-браслет.