Huawei готовит глобальный релиз Mate X6

Судя по официальной информации, компания Huawei запланировала крупное мероприятие по запуску флагманских продуктов на 12 декабря. Событие пройдёт в Дубае, а слоган данного мероприятия, опубликованный в социальных сетях производителя, ясно намекает на глобальный релиз недавно представленного Huawei Mate X6. Однако не исключено, что на международный рынок выйдет и Mate XT Ultimate, так как оказалось, что даже в Китае устройство пользуется крайне высокой популярностью. И выход на международные рынки позволит производителю завоевать куда больше пользователей со всего мира, дав толчок к развитию этого сегмента электроники в будущем.

Также, скорее всего, в рамках презентации будут представлены новый планшет MatePad Pro 13.2 и беспроводные наушники Freebuds Pro 4. Есть и инсайдерская информация о том, что компания Huawei, вероятно, воспользуется случаем, чтобы продемонстрировать новую версию умных часов Watch Ultimate в цвете Sapphire Gold, несмотря на то, что устройство было выпущено полтора года назад. Просто теперь это будет версия для ценителей премиальных гаджетов, что вполне разумно в случае релиза на широкую аудиторию. А вот плохая новость для фанатов серии Mate в том, что в анонсе нет упоминаний о смартфонах нового поколения. Вероятно, компания Huawei пока что делает ставку на складные гаджеты и не хочет отвлекать внимание потенциальных покупателей базовыми флагманами. Но, в любом случае, презентация будет крайне интересной.