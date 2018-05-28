Huawei готовит изогнутый смартфон...

У компании Huawei, оказывается, есть свои наработки относительно гибких смартфонов и дисплеев. В сети появились фотографии с выставки, где производитель демонстрирует изогнутый в нескольких местах экран для смартфона. Конечно, это только макет и до релиза полноценного смартфона еще очень далеко, но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что в будущем смартфоны будут изогнутыми. Это пока только предположение, так как патентов у многих компаний много, но до дела никто так и не дошел, но если Huawei действительно делает гибкий смартфон, да и Samsung тоже, то совсем скоро можно будет говорить об инновациях. Сейчас же осталось только подождать, пока из макета проект вырастет в полноценное устройство, а тогда уже можно будет оценивать возможности новинки и преимущества по сравнению с оригинальным продуктом.
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