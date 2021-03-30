Huawei готовит к релизу MatePad Pro 2

На рынке планшетов нет ничего нового на протяжении уже достаточно длительного времени, так как компания Apple со своим iPad легко уделала конкурентов. С другой стороны, некоторые крупные производители всё-таки надеяться выйти на рынок и представить свои интересные новинки, чтобы заполучить хотя бы какой-то процент аудитории. Например, сейчас появилась информация от инсайдеров о том, что компания Huawei получила все необходимые сертификаты для релиза своего нового планшета MatePad Pro 2, который будет поставляться с операционной системой Harmony OS, которую создала сама компания Huawei. Также планшет будет поддерживать сотовую сеть пятого поколения. Пока что никакой информации о начинке данного планшета нет, но анонс должен состояться совсем скоро.