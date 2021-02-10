Huawei хочет купить китайскую платежную систему

В настоящее время Huawei запрашивает разрешение местных властей на приобретение лицензированного поставщика услуг цифровых платежей Xunlian Zhifu в Китае. Связано это с тем, что компания стремится диверсифицировать и расширять свои услуги в индустрии цифровых платежей. Кроме того, Huawei также планирует привлечь большое количество цифровых платежных позиций (например, управление депозитами, оформление и сотрудничество с банками) помимо простого приобретения поставщика платежных услуг. Для тех, кто не знает, Xunlian Zhifu была основана еще в 2013 году конкурирующим китайским технологическим гигантом ZTE. Фирма запустила свою лицензию на онлайн-платежи в 2014 году. Еще в 2016 году ZTE продала более 90 процентов своей доли в фирме цифровых платежей холдингу из Шанхая.