Huawei и Gentle Monster выпустили свои первые умные очки

Huawei представила первую пару умных очков, которые были разработаны совместно с культовым корейским брендом очков Gentle Monster. Генеральный директор Gentle Monster рассказал о том, как они сосредоточены на том, чтобы очки выглядели более стильно, чем другие существующие умные очки, такие как Google Glass.

Очки будет доступны как в солнцезащитном варианте, так и в прозрачном. На них нет кнопок, но каждая пара поставляется с двумя микрофонами для звонков с шумоподавлением ИИ для улучшения четкости вызовов.

Очки также имеют пару динамиков внутри, которые расположены прямо над ушами, чтобы обеспечить чистый звук. Они также имеют встроенный NFC и могут заряжаться по беспроводной сети через футляр для очков с батареей 2200 мАч. Новинка появится в июле 2019 года.