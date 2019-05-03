Huawei и Honor готовят сразу несколько новых планшетов и смартфонов на базе Kirin 980

Главный редактор ресурса XDA Developers Мишаал Рахман (Mishaal Rahman), ссылаясь на «надежный источник», рассказал подробности о новых устройствах Huawei и ее суббренда Honor. Всех их объединяет одно — топовый фирменный процессор Kirin 980.

Итак, все модели проходят под номерами, без конкретных названий. RSN-AL00/W09 и VRD-AL09/W09/X9/Z00 — планшеты с 8,9-дюймовыми дисплеями с разрешением 2560×1600 точек и аккумуляторами емкостью 4200 мАч. У второй модели будет две камеры на 8 и 13 Мп, о фотовозможностях RSN-AL00/W09 пока ничего неизвестно. SCM-AL09/W09/Z00 — тоже планшет, но с 10,7-дюймовым дисплеем с разрешением 2560×1600 и аккумулятором на 7500 мАч. Камеры тоже две — на 13 и 8 Мп.

Мишаал Рахман сразу уточняет, что он не дает полной гарантии на то, что правильно истолковал всю информацию источника. Также не факт, что все эти устройства все-таки выйдут.