Huawei намекает на скорый выход смартфона Honor 8X

Компания Huawei опубликовала тизер, посвященный смартфону Honor 8X. Точная дата выхода не называется, но изображения явно намекает на эффективную систему охлаждения. Напомним, что недавно аппарат засветился в базе данных TENAA, где фигурируют следующие характеристик: огромный 7,12-дюймовый дисплей с разрешением 2244:1080 пикселей и вырезом в виде капли, восьмиядерный чипсет частотой 1,8 ГГц (ожидается платформа Qualcomm), 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флэш-памяти, сдвоенная основная камера на 2 Мп и 16 Мп, фронтальная камеру на 8 Мп, а также аккумулятор на 4900 мАч. Размеры смартфона равны 177,57:86,24:8,13 мм при массе 210 граммов. Аппарат выйдет в синей, черной и красной расцветках.