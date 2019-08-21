Huawei nova 5T представят 25 августа

Серию смартфонов Huawei nova 5 вскоре пополнит пятый смартфон - nova 5T. Новинку официально представят 25 августа.

Nova 5T получил экраном IPS диагональю 6,26 дюйма разрешением 1080 х 2340 пикселей с соотношением сторон 19,5:9. Сердцем послужит однокристальная система Kirin 980 в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Объем памяти составит 128 или 256 ГБ. С тыльной стороны расположены четыре камеры с датчиками изображения разрешением 48, 2, 16 м 2 Мп. Спереди 32 МП селфи-камера с диафрагмой F/2,0. Питать устройство будет батарея емкостью 3750 мА•ч.