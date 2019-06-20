Huawei nova 5i и его характеристики

Huawei nova 5i обладает размерами 159,1 x 75,9 x 8,3 мм, весит 178 г, оснащён 6,4-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2310х1080 пикселей. За производительность отвечает восьмиядерный чипсет с тактовой частотой 2,2 ГГц. Работает платформа от аккумулятора на 3900 мАч. Судя по всему, в разных регионах будут представлены модели с 4, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ ПЗУ. Слот для карт памяти не заявлен. На задней панели разместится тыльный сканер отпечатков пальцев, четыре тыльных камеры на 24 + 8 + 2 Мп, а также ToF-модуль. В качестве селфи-камеры заявлена 24-мегапиксельная фронталка.