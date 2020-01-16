Huawei отлично продает смартфоны

Если вы следите за новостями о мире высоких технологий, то знаете, что у компании Huawei не лучшие времена из-за санкций со стороны США. Однако, как оказалось, это совсем не мешает производителю радовать потенциальных покупателей хорошей продукцией, которая продается даже лучше, чем в прошлом году, когда санкций не было. Производитель отчитался о продажах за 2019 год и оказалось, что почти 250 миллионов смартфонов было продано, что заметно лучше показателя 2018 года. Это значит, что гаджеты компании все более и более популярны на рынке, и пользователи готовы отдавать свои деньги даже за тот смартфон, у которого могут быть проблемы с софтом из-за санкций со стороны США. Верим, что в будущем Huawei покажет себя еще лучше, верно?