Huawei планирует показать новые умные телевизоры 8 апреля

Сегодня, 1 апреля, компания Huawei официально объявила, что планирует выпустить ряд продуктов для умного дома, включая новый умный телевизор. Эти устройства будут представлены 8 апреля, то есть ровно через неделю. Ранее инсайдеры уже неоднократно сообщали, что китайский технологический гигант планирует выпустить новый смарт-телевизор, получивший название V65. В утечке также говорилось, что новый смарт-телевизор компании будет иметь 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти, а ещё он будет поддерживать частоту обновления в 120 Гц и продвинутое аудио. Естественно, новый телевизор будет радовать потенциального покупателя разрешением 4К, остальные характеристики продукта пока что не называются. Ожидаем релиза и тогда поговорим.