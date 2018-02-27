Huawei показала 5G модем для домашнего использования работающий на скорости 2 Гбит / с

Huawei показала 5G модем для обычных потребителей (CPE), первое коммерческое терминальное устройство, поддерживающее глобально признанный телекоммуникационный стандарт 3GPP для 5G. Используя собственный чипсет Balong 5G01, они (и вы в будущем) могли бы работать на скорости до 2,3 Гбит / с с технологией, которая будет поддерживать до 20 Гбит / с в будущем.В США в настоящее время Huawei проводит тестовую настройку с потребителями, достигающими 2 Гбит / с на 5G-соединении. Поэтому, чтобы это было совершенно ясно, это всего лишь модем 5G, который можно использовать в вашем доме, беспроводной интернет работающий на огромных скоростях. Когда эта технология будет доступна потребителям дома как коммерческое решение, пока не объявлено.