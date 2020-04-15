Huawei получила новый патент на смартфон

На просторах интернета появилась достаточно интересная информация о том, что компания Huawei планирует выпустить смартфон с дисплеем, который вытягивается из корпуса. Пока что, ясное дело, это просто концепт, который только на бумаги существует и до полноценного релиза еще очень далеко. Однако если компания получила патент на такого рода устройство, то руководство Huawei уверено, что в ближайшем будущем такие гаджеты все же могут появиться, а значит, нужно получить патент на дисплей с такой уникальной функцией. Хотя, с другой стороны, очень много патентов, которые получают компании, никогда не доходят до полноценного релиза. Это просто вариант прижать конкурентов, если вдруг когда-то такой смартфон все же выйдет в продажу.