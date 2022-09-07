Huawei представила Mate 50 со спутниковой связью

Huawei анонсировала серию Mate 50 за день до сентябрьского мероприятия Apple и с функцией, которую, как ожидается, предложит iPhone 14: возможность отправлять тексты через спутниковую связь. Mate 50 и Mate 50 Pro смогут отправлять короткие тексты и использовать навигацию благодаря глобальной спутниковой сети Китая BeiDou, что позволяет общаться в районах, где нет сотовой связи. Флагманская серия Mate 50 включает версии чипсета Snapdragon 8 Plus Gen 1с 8 ГБ оперативной памяти. 50 Pro поставляется с немного большим 6,74-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, а Mate 50 предлагает 6,7-дюймовую OLED-панель с частотой 90 Гц. Оба включают 50-мегапиксельную основную заднюю камеру с объективом с переменной апертурой и диафрагмой от f/1,4 до f/4 — большинство камер смартфонов используют фиксированную апертуру, поэтому переменная диафрагма уместна, но сам объектив настолько мал, что вряд ли создать какую-либо значимую разницу в глубине резкости в большинстве ситуаций.

Обе модели имеют 13-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру с диафрагмой f/2.2, и, хотя у каждой есть телеобъектив, Pro получает модернизированную 64-мегапиксельную камеру с 200-кратным цифровым зумом — стандартный Mate 50 предлагает 100-кратный цифровой зум с 12-кратным зумом в более низком разрешении. При этом, судя по описанию системы Huawei, похоже, что телефоны Mate 50 смогут отправлять тексты только по спутнику, но не смогут их получать. Во всех этих случаях спутниковые текстовые сообщения предназначены для обеспечения экстренного соединения в местах без сигнала для отправки срочных сообщений, а не для того, чтобы не отставать от ваших групповых чатов, пока вы находитесь вне зоны действия сотовой связи.
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