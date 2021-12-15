Huawei представила бутылку для воды HAERS Smart

Компания Huawei выпустила умную бутылку для воды HAERS, которая работает на собственной платформе HarmonyOS Connect и обладает некоторыми впечатляющими функциями. Huawei продолжает расти в нескольких сегментах, открывая новые направления бизнеса и продукты. HarmonyOS быстро расширяется для множества различных продуктов и теперь к ней добавлена ​​бутылка для воды Smart.

Бутылка Haers продается в Китае через интернет-магазин Vmall и Jingdong по стартовой цене 22 доллара.

Новая бутылка для воды предоставляет широкий спектр цифровых функций, в основе которых лежит Harmony OS. Он имеет настраиваемый дизайн и может предлагать напоминания о питье, а также поддерживает несколько вариантов использования жидкостей, включая молоко, воду, сок, газировки, кофе и другие. Умная бутылка для воды обладает прочной антибактериальной способностью и может сохранять содержимое до 12 часов как в горячем, так и в холодном виде.

Комментарии и отзывы HAERS Smart
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