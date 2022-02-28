Huawei представила читалку MatePad Paper

Новейший планшет MatePad Paper, представленный компанией Huawei, имеет 10,3-дюймовый экран в градациях серого с антибликовым и отражающим дисплеем для облегчения использования при слабом освещении. Paper может воспроизводить 256 оттенков серого для отображения текста и изображений — и даже видео — хотя я не уверен, зачем вам черно-белое видео. Вы, наверное, уже заметили, что у него удивительно маленькие рамки для устройства с электронными чернилами. Huawei заявляет, что довела планшет до соотношения экрана к корпусу 86,3%, а дизайн в стиле книжного корешка гарантирует, что вам будет за что держаться. Вся эта электронная бумага в сочетании с размером устройства отличает его от большинства устройств с электронными чернилами, которые мы видели до сих пор. Наряду с 32 уровнями подсветки устройство также совместимо с M Pencil от Huawei, который обычно запускается вместе с его более типичными планшетами.

Это означает, что вы можете писать, комментировать и редактировать свои документы и книги, что является очень полезным инструментом, когда речь идет об устройствах с электронными чернилами. Примечательно, что Huawei удалось повысить чувствительность текстурированного экрана до 26 мс. Он может быть не таким супергладким, как S22 Ultra или даже другие планшеты Huawei, но он заметен на матовой поверхности электронных чернил. Продолжая стремление Huawei максимально беспрепятственно подключать все свои устройства, вы можете подключить MatePad Paper к ноутбукам, ПК, планшетам и телефонам компании. Huawei говорит, что планшет будет выглядеть как USB-накопитель, и вы сможете перетаскивать свои заметки и аннотированные PDF-файлы на свой ноутбук. Это возможно благодаря фирменной операционной системе HarmonyOS.
Комментарии и отзывы Huawei MatePad Paper
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