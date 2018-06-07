Huawei представила мощный смартфон Honor Play для любителей мобильных игр

Состоялся анонс смартфона Huawei Honor Play с технологией GPU Turbo и 4D-эффектами для любителей мобильных игр. Аппарат получил 6,3-дюймовый дисплей с разрешением 2340 на 1080 точек и сдвоенную тыльную камеру. За производительность аппарата Huawei Honor Play отвечает фирменный процессор Kirin 970. Емкость аккумулятора равна 3750 мА.ч. В качестве ОС выступит Android 8.1 Oreo с надстройкой EMUI 8.2. Предусмотрены адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2 LE. Стоимость новинки Huawei Honor Play составляет около 310 долларов.