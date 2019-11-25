Huawei представила мощного конкурента iPad Pro

Компания Huawei выпустила высококлассный планшет MatePad Pro, который нацелен на конкуренцию с iPad Pro и Samsung Galaxy Tab S6.

Он имеет 10,8-дюймовую панель AMOLED с разрешением 2560x1600 пикселей и соотношением сторон 16:10. Размеры рамок составляют всего 4,9 мм, что помогает достичь заявленного соотношения экрана и корпуса в 90%. В круглом отверстии расположили 8 МП селфи-камеру, а на спине основной 13 МП сенсор.

Новинка оснащена чипсетом Kirin 990 в сочетании с 6/8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ памяти. Питать устройство будет аккумулятор на 7250 мАч с поддержкой 40 Вт Huawei SuperCharge, 15 Вт для беспроводной зарядки и 7,5 Вт для обратной беспроводной зарядки. Huawei также предлагает стилус M-Pen для более точного взаимодействия и рисования. В качестве операционной системы используется Android 10 с оболочкой EMUI 10. MatePad Pro имеет размеры 159 х 245 х 7,2 мм и весит 460 г.

MatePad Pro будет доступен в белом, черном, зеленом и оранжевом цветах, начиная от $ 470 за базовую версию с Wi-Fi 6 ОЗУ и 128 ГБ. Продажи стартуют 12 декабря.