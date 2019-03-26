Huawei представила планшет Huawei Mediapad M5 Lite с 8-дюймовым дисплеем и динамиками Harman Kardon

Компания HUAWEI представила планшет MediaPad M5 Lite 8 ″. Он имеет 8-дюймовый экран Full HD, работает от Kirin 710 SoC с 4 ГБ оперативной памяти, GPU Turbo 2.0, Android 9.0 (Pie) с EMUI 9.0, 13 МП заднюю камеру и 8 МП фронтальную.

Планшет оснащен аккумулятором на 5100 мАч и массивом из четырех микрофонов, которые четко различают голосовые команды пользователя. Также новинка получила двойной динамик сертифицированным Harman Kardon. Масса планшета 310 граммов, металлический корпус доступен в темно-сером и бежевом варианте.

Базовая версия Huawei Mediapad M5 Lite без поддержки сотовых сетей с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти обойдется в $179, версия с 4 ГБ оперативной, 64 ГБ встроенной памяти и слотом для SIM-карты стоит $238.