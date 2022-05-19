Huawei представила профессиональный датчик движения Huawei S-TAG

Вчера Huawei провела глобальную презентацию, на которой анонсировала несколько новых продуктов, в том числе элегантный Huawei Mate Xs 2. Huawei также представила относительно новый продукт, получивший название профессиональный датчик движения Huawei S-TAG.

Продукт является первым профессиональным датчиком движения бренда. Он поставляется со встроенными 9-осевыми датчиками, которые могут считывать движения ног и талии пользователя, анализировать 13 параметров и осуществлять мониторинг беговых движений пользователя. В продукте Huawei сотрудничает с Китайской академией спортивных наук для сбора данных исследований, которые затем используются для предоставления рекомендаций по профессиональным упражнениям.

Huawei S-Tag имеет сверхлегкую конструкцию, вес которой составляет всего 7,5 г, что даже легче пары наушников. У него есть зажим, который можно использовать для крепления изделия к обуви или другим точкам, и пользователь не будет испытывать никакого дискомфорта даже при длительном ношении. Помимо бега, профессиональный датчик движения Huawei S-TAG также поддерживает установку на спицах велосипедных шин для отслеживания темпа, помогающих спортсменам улучшать свои профессиональные навыки.

Что касается времени автономной работы, то при использовании в качестве счетчика шагов S-Tag может гарантировать срок службы батареи 30 дней без подзарядки. Однако, если он прикреплен к велосипеду во время езды, он может гарантировать только 36 часов автономной работы. Есть поддержка быстрой зарядки. Устройство также имеет водонепроницаемый корпус и может выдерживать погружение в воду на глубину до 50 м.
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