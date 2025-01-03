Huawei представила смартфон Enjoy 70X

Сегодня компания Huawei официально представила новый смартфон серии Enjoy 70 — модель Enjoy 70X из среднего ценового сегмента. Устройство отличается стильным дизайном и приличным аккумулятором ёмкостью 6100 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 40 Вт. Также Enjoy 70X оснащён изогнутым 6,78-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. На экране размещён каплевидный вырез для фронтальной камеры на 8 Мп, также имеется встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев. Одной из интересных особенностей смартфона стала программируемая боковая кнопка X Button, которая позволяет быстро запускать часто используемые приложения, виджеты или контакты. На тыльной панели смартфона установлена основная камера с разрешением 50 Мп, оснащённая крупным сенсором формата 1/1,56” RYYB, а также датчик глубины на 2 Мп.

Как и в случае со многими устройствами Huawei, информация о процессоре официально не раскрыта. Однако, согласно утечкамиз базы данных Geekbench, предполагается, что Enjoy 70X оснащён новым процессором Kirin 8000A 5G. Чип Kirin 8000A 5G имеет шестиядерный кластер тремя ядрами, работающими на частоте 1,84 ГГц, и тремя ядрами с частотой 2,19 ГГц. Графический процессор Mali-G610 при этом работает в паре с 8 ГБ оперативной памяти и по результатам тестов производительность процессора сопоставима с уровнем Snapdragon 695. Ещё одной важной функцией является поддержка спутниковой связи Beidou, которая позволяет отправлять и принимать SMS и изображения.
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