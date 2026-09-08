Huawei представила смартфон Pura X View

На тыльной панели расположена тройная камера. Основной 200-мегапиксельный модуль получил объектив с диафрагмой f/1.8 и оптическую стабилизацию изображения. 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера оснащена объективом f/2.2 и автофокусом, третьим модулем стала 50-мегапиксельная перископическая камера с диафрагмой f/2.6, оптической стабилизацией и эквивалентным фокусным расстоянием 88 мм. Для селфи предусмотрена фронтальная камера на 50 Мп с диафрагмой f/2.4. За производительность отвечает процессор Kirin 9030S, дополненный 12 ГБ оперативной памяти. Объём встроенного накопителя составляет 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ. Также смартфон получил аккумулятор ёмкостью 7000 мАч. Поддерживаются проводная зарядка мощностью 66 Вт, беспроводная зарядка мощностью 50 Вт, а также обратная проводная и беспроводная зарядка.