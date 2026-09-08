Huawei представила смартфон Pura X View

В прошлом месяце компания Huawei лишь частично раскрыла характеристики смартфона Pura X View, представив устройство без полного набора спецификаций. Теперь компания наконец официально презентовала смартфон, раскрыв все его особенности и необычный форм-фактор. Huawei Pura X View получил 6,39-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1320х2232 пикселя и соотношением сторон 16:9,5. Экран поддерживает частоту обновления 120 Гц и способен демонстрировать пиковую яркость 6500 нит. Поверхность устройства защищена стеклом Kunlun Glass, также заявлена поддержка ШИМ с частотой 2160 Гц, а рамки вокруг дисплея симметричны со всех четырёх сторон и имеют толщину всего 1,05 мм.

На тыльной панели расположена тройная камера. Основной 200-мегапиксельный модуль получил объектив с диафрагмой f/1.8 и оптическую стабилизацию изображения. 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера оснащена объективом f/2.2 и автофокусом, третьим модулем стала 50-мегапиксельная перископическая камера с диафрагмой f/2.6, оптической стабилизацией и эквивалентным фокусным расстоянием 88 мм. Для селфи предусмотрена фронтальная камера на 50 Мп с диафрагмой f/2.4. За производительность отвечает процессор Kirin 9030S, дополненный 12 ГБ оперативной памяти. Объём встроенного накопителя составляет 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ. Также смартфон получил аккумулятор ёмкостью 7000 мАч. Поддерживаются проводная зарядка мощностью 66 Вт, беспроводная зарядка мощностью 50 Вт, а также обратная проводная и беспроводная зарядка.
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