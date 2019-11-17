Huawei представила свои умные очки X Gentle Monster Eyewear

Huawei X GENTLE MONSTER Eyewear - это стильные, но в то же время умные очки, которые позволяют вам отвечать на звонки или слушать музыку. Они имеют два встроенных динамика с полуоткрытым дизайном и два микрофона на виске, которые используют ИИ для снижения шума.

Чтобы использовать очки, вы можете просто дважды нажать на рамку, чтобы ответить или завершить вызов, воспроизвести или приостановить воспроизведение двойным нажатием. Когда вы снимаете очки, он автоматически приостанавливает музыку и возобновляет воспроизведение через 15 секунд после включения.

Встроенный аккумулятор на 85 мАч рассчитан на работу более 2,5 часов. Для зарядки вы можете положить очки обратно в чехол для беспроводной зарядки, который входит в комплект. Аккумуляторная батарея в корпусе емкостью 2200 мАч может обеспечить до 8 часов работы.

Huawei X GENTLE MONSTER Eyewear доступны в двух вариантах - Eastmoon и Jackbye.