Huawei представила в России новую версию смартфона P30 Pro

Компания Huawei представила в России ограниченную версию смартфона Huawei P30 Pro, который отличается дымчатой лавандовой расцветкой. Издание станет доступно для покупки 7 февраля по рекомендованной цене 60 тысяч рублей. Ранее смартфон продавался в бело-голубом, сине-зелёном и чёрном цветах корпуса.

Huawei P30 Pro оснащается фирменной восьмиядерной платформой Kirin 980, квадрокамерой с главным модулем разрешением 40 Мп, OLED-дисплеем со встроенным сканером отпечатков пальцев, а также аккумулятором ёмкостью 4200 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт.