Huawei представита планшет MatePad Air 12

Сегодня компания Huawei официально представила планшет MatePad Air 12, который оснащён 12-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2800×1840 пикселей и частотой обновления 144 Гц. Экран может быть выполнен с опциональным матовым покрытием PaperMatte, которое снижает отражения и устраняет до 99% помех, вызванных лучами света. Яркость дисплея достигает 1000 нит, а цветовой охват соответствует 100% пространства DCI-P3. Планшет поддерживает фирменный стилус M-Pencil Pro и получил шесть динамиков. Толщина корпуса всего 5,9 мм, а вес — 555 граммов. Процессор производитель пока не раскрывает, но известно, что MatePad Air 12 оснащён 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 или 512 ГБ. Основная камера имеет разрешение 50 Мп, фронтальная — 8 Мп.

За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 10100 мАч с поддержкой зарядки мощностью 66 Вт. Есть модуль Wi-Fi 7, но версия с поддержкой мобильной связи не предусмотрена. Планшет будет доступен в цветах — есть розовый «Вишнёвый цвет», зелёный «Травяной», белый «Песок пера» и серый «Дымчатый». Цена версии 12/256 ГБ составит 2999 юаней (около 417 долларов), а модель с 12/512 ГБ — 3399 юаней (около 473 долларов). Старт продаж в Китае намечен на 21 августа, информации о том, что данный планшет планируют выпустить за пределами локального рынка, пока что нет, но ранее производитель всегда выпускал свои планшеты, тем более успешные модели, за пределами Китая. Так что это лишь вопрос времени и, конечно, цены.