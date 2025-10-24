Представлен планшет Alldocube iPlay 70

Компания Alldocube пополнила ассортимент ультрабюджетных планшетов моделью iPlay 70, которая основана на восьмиядерном процессоре ASR8662 с графическим ускорителем Mali-G310 (производительность в AnTuTu составляет 230000 баллов). Новинку также оснастили 10-дюймовым дисплеем с разрешением 1280:800 пикселей и кадровой частотой 90 Гц, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 18 Вт, 5-Мп основной и 5-Мп фронтальной камерами, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4, модемом для сотовых сетей 4G и двумя стереодинамиками. Планшет уже доступен для покупки на дебютном японском рынке по эквивалентной цене в 105 долларов за конфигурацию с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти.

