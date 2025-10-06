iPad Pro всё же не получил вторую селфи-камеру

Раннее появление iPad Pro на чипе M5 в видео с распаковкой до официального анонса раскрыло массу подробностей о флагманском планшете Apple, фактически подтвердив, что новинка отличается от предыдущего поколения лишь обновлёнными характеристиками, которые могут оказаться полезными не для всех покупателей. При этом ранее слухи гласили, что новый iPad Pro получит две фронтальные камеры, чтобы пользователю было удобнее переключаться между портретной и горизонтальной ориентацией. Но в опубликованном видео, на котором Wylsacom сравнивает iPad Pro на M5 с предыдущим iPad Pro, второго сенсора не видно от слова совсем. Интересно, что журналист Bloomberg заявил, что может с уверенностью сказать, что iPad Pro на M5 изначально оснащался вторым объективом.

Однако он отметил, что Apple нередко отказывается от функций уже на поздних стадиях разработки, приводя в пример второй разъём док-станции в оригинальном iPad и изменения в объёмах памяти. Хотя наличие двух фронтальных камер сделало бы использование планшета заметно удобнее, Apple, вероятно, отказалась от этого решения, учитывая, что большинство владельцев 13-дюймовой версии используют устройство в горизонтальной ориентации — будь то просмотр видео, работа с контентом или веб-сёрфинг. А вот для 11-дюймовой модели поворот устройства ради удобного положения камеры не представляет сложности. Кроме того, средства, сэкономленные на втором сенсоре, компания, вероятно, направила на модернизацию процессора M5 и увеличение ОЗУ.
