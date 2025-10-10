Официально: планшет iQOO Pad 5e получит SoC Snapdragon 8s Gen 3

Компания iQOO объявила, что презентация планшета iQOO Pad 5e состоится в Китае уже 20 октября. Также производитель подтвердил наличие 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, 12,1-дюймового дисплея с разрешением 2,8K и батареи ёмкостью 10000 мАч.

Напомним, что в мае этого года был выпущен iQOO Pad 5 с 4-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 9300+ с тактовой частотой до 3,25 ГГц и графическим адаптером Mali-G720 Immortalis MP12, 12,1-дюймовым LCD-экраном с разрешением 2800:1968 пикселей, частотой обновления изображения 144 Гц и яркостью до 900 нит, оперативной памятью стандарта LPDDR5X, 8-Мп основной и 5-Мп фронтальной камерами, корпусом массой 590 граммов и толщиной 6,62 мм, аккумулятором ёмкостью 10000 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 44 Вт и шестью динамиками.
