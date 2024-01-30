Huawei продала 30 миллионов Mate 60 за полгода

Кроме того, стоит напомнить, что ранее издание Counterpoint Research опубликовало данные о том, что на первом месте по продажам в Китае находится iPhone 15 Pro Max, в то время как Mate 60 Pro занял второе место. Кроме того, поставка 30 миллионов устройств также является впечатляющей цифрой с точки зрения цепочки поставок, ведь это значит, что Huawei удалось произвести достаточное количество готовой продукции на 7 нанометровом технологическом процессе. Теперь аналитики предполагают, что за текущий год компания продаст до 100 миллионов смартфонов, что на самом деле является огромным достижением, потому что у многих именитых брендов таких продаж нет и близко. Будем следить за этим направлением — вполне вероятно, что новые гаджеты достойны внимания.