Huawei продала 30 миллионов Mate 60 за полгода

Релиз серии смартфонов Mate 60 можно назвать условным началом восстановления позиций компании Huawei на локальном рынке Китае, и хотя у компании ещё предстоит долгий путь к её прежним глобальным продажам, её будущие релизы смартфонов имеют все шансы на головокружительный успех. Согласно последним данным, серия Mate 60 за достаточно короткий промежуток времени была продана общим тиражом в 30 миллионов штук, что является новым рекордом, достигнутым менее чем за шесть месяцев. К сожалению, данные китайских аналитиков не раскрывают, какая версия смартфона была наиболее популярной, хотя стоит отметить, что все они оснащены процессором Kirin 9000S с техпроцессом 7 нм и имеют практически идентичные характеристики.

Кроме того, стоит напомнить, что ранее издание Counterpoint Research опубликовало данные о том, что на первом месте по продажам в Китае находится iPhone 15 Pro Max, в то время как Mate 60 Pro занял второе место. Кроме того, поставка 30 миллионов устройств также является впечатляющей цифрой с точки зрения цепочки поставок, ведь это значит, что Huawei удалось произвести достаточное количество готовой продукции на 7 нанометровом технологическом процессе. Теперь аналитики предполагают, что за текущий год компания продаст до 100 миллионов смартфонов, что на самом деле является огромным достижением, потому что у многих именитых брендов таких продаж нет и близко. Будем следить за этим направлением — вполне вероятно, что новые гаджеты достойны внимания.