Huawei продала почти 200 тысяч гибких смартфонов Mate X

На выставке CES 2020 компания Samsung официально назвала количество проданных смартфонов с гибким экраном Galaxy Fold – 400 тысяч экземпляров. Ранее в сети появились слухи о миллионе реализованных устройств, но вскоре они были опровергнуты. При этом в Samsung вроде как рассчитывали продать тот самый миллион до конца года. Сегодня же конкуренты корейского гиганта из Huawei объявили, что их складной смартфон Huawei Mate X расходится в количестве 100 тысяч штук в месяц. Если учесть, что продажи стартовали 15 ноября 2019 года, то скоро Huawei достигнет отметки в 200 тысяч смартфонов. Цена Huawei Mate X составляет 2500 долларов.