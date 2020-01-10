Huawei продала почти 200 тысяч гибких смартфонов Mate X

2020-01-10, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Huawei Mate X; [74]
На выставке CES 2020 компания Samsung официально назвала количество проданных смартфонов с гибким экраном Galaxy Fold – 400 тысяч экземпляров. Ранее в сети появились слухи о миллионе реализованных устройств, но вскоре они были опровергнуты. При этом в Samsung вроде как рассчитывали продать тот самый миллион до конца года. Сегодня же конкуренты корейского гиганта из Huawei объявили, что их складной смартфон Huawei Mate X расходится в количестве 100 тысяч штук в месяц. Если учесть, что продажи стартовали 15 ноября 2019 года, то скоро Huawei достигнет отметки в 200 тысяч смартфонов. Цена Huawei Mate X составляет 2500 долларов.


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