Huawei также разрабатывает телефон с селфи-камерой под дисплеем

Кажется, будто вчерашний «тренд» завладел мобильным миром со словом «без рамки». Oppo и Xiaomi уже продемонстрировали рабочие прототипы смартфонов с реализацией селфи-камеры под дисплеем.

Недавние патенты Huawei на мобильный пользовательский интерфейс, поддерживающий новый тип селфи-камеры включают в себя изображение, на котором линза видна и напоминает решение в виде отверстия для экрана. Однако на других изображениях пользовательский интерфейс четко прорисован поверх камеры. На одной из иллюстраций, кажется, есть разноцветное кольцо вокруг объектива.

Конечно, как и в случае со всеми патентами, нет никакой гарантии, что любая из вышеупомянутых функций когда-либо будет воплощена в реальность.