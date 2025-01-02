Huawei устроила скидки на смартфоны для конкуренции с Apple

Компания Apple продолжает бороться за лидирующие позиции на рынке премиальных смартфонов в Китае, предлагая значительные скидки на различные модели iPhone. Например, компания всё ещё проводит новогоднюю распродажу, предоставляя скидки на ряд флагманских смартфонов. И, что самое интересное, в ответ на действия главного конкурента в регионе Huawei также начала предлагать свои флагманские устройства с существенным снижением цен. Здесь стоит напомнить, что Huawei и Apple являются ведущими игроками на рынке премиальных смартфонов в Китае, занимая 52% и 33% долей рынка соответственно, так что за счёт скидок производители пытаются удержать свои позиции.

Например, Huawei Pura 70 Ultra с объёмом памяти 1 ТБ доступен со скидкой 18%, что снижает его цену с 1490 долларов до 1200 долларов. Версия устройства с 512 ГБ памяти также продаётся с 20% скидкой, несмотря на то, что прошлым летом цена этой модели уже была снижена на 1000 юаней. Складной смартфон Huawei Mate X5 можно приобрести со скидкой 19%, хотя стоит отметить, что устройство было выпущено в сентябре 2023 года и оно считается устаревшим по сравнению с последними моделями. Тем не менее, Mate X5 стал самым популярным складным устройством в регионе в прошлом году, и скидка явно повлияет на продажи. При этом, конечно, не может не радовать тот факт, что производители из-за слишком высокой конкуренции начали демпинговать цены, что положительно скажется на расходах потенциальных покупателей в будущем.
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