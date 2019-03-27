Huawei выпускает умные очки с искусственным интеллектом

Huawei запустила довольно неожиданный выпуск своей новой линейки умных очков. Умные очки были представлены как в стандартных форматах очков, так и в форматах солнцезащитных очков, и создаются в сотрудничестве со специалистом по очкам Gentle Monster.

Очки были сконструированы как устройства, которые могут выполнять вызовы, воспроизводить музыку и даже интегрированы с множеством помощников AI. Линейка умных очков Huawei включает чипсет, батарею и антенну, встроенные в оправу очков. Звук будет воспроизводиться из двух полуоткрытых динамиков, использующие такую ​​структуру, чтобы очки Huawei могли обойтись без включения наушников. В этом случае полуоткрытые динамики находятся в прямом контакте с вашими ушами и воспроизводят звук прямо в уши. Умные солнцезащитные очки Huawei появятся на некоторых мировых рынках с июля этого года. Он также будет оснащен зарядным чехлом, в котором используется технология бесконтактной зарядки на основе NFC.