Huawei выпустила чехол для беспроводной зарядки Huawei P30

2019-03-30, Автор - Anna; Продукт - Huawei P30 Wireless Charging Case; [102]
Флагман Huawei P30 Pro имеет множество спецификаций и функций, включая беспроводную зарядку, в отличие от младшей модели Huawei P30. Производитель выпустил специальный чехол для P30, который не только защитит телефон от царапин, а также добавит возможность беспроводной зарядки.

Этот чехол можно заряжать по беспроводной сети мощностью до 10 Вт на фирменной зарядной станцией Huawei. На задней крышке корпуса также имеет магнит для крепления в автомобиле. Аксессуар доступен в оранжевом и зеленом цвете.


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