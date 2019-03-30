Huawei выпустила чехол для беспроводной зарядки Huawei P30

Флагман Huawei P30 Pro имеет множество спецификаций и функций, включая беспроводную зарядку, в отличие от младшей модели Huawei P30. Производитель выпустил специальный чехол для P30, который не только защитит телефон от царапин, а также добавит возможность беспроводной зарядки.

Этот чехол можно заряжать по беспроводной сети мощностью до 10 Вт на фирменной зарядной станцией Huawei. На задней крышке корпуса также имеет магнит для крепления в автомобиле. Аксессуар доступен в оранжевом и зеленом цвете.