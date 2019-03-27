Huawei выпустила мощный банк питания на 12000 мАч и быстрой зарядкой

Huawei представила новый пауэрбанк с фирменной технологией 40-Вт (10В/4А) быстрой зарядки SuperCharge. Он имеет ёмкость 12000 мАч, порта USB Type-A и Type-C и может заряжать даже ноутбуки. С помощью зарядного устройства, поставляемого с Huawei P30 Pro, вы можете зарядить его за 2 часа и 14 минут.

Есть 4 светодиода состояния и кнопка для проверки состояния оставшегося заряда. Пауэрбанк оснащен 12-уровневой системой безопасности и получил сертификат безопасности TUV Rheinland. Размеры составляют 135,4 х 69 х 15,5 мм, а вес 227 грамм. Новинка будет доступна в белом и синем цвете по цене 99 €.